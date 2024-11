VIAGEM

Fã de Léo Santana, jovem autista que fugiu do ES para conhecer cantor é encontrado em Salvador

Homem de 23 anos era do Espírito Santo e veio à capital baiana de ônibus

Um jovem de 23 anos, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), que estava desaparecido, foi localizado pela Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) e acolhido na noite de segunda-feira (4), em Salvador. O rapaz é natural do Espírito Santo e estava perdido próximo a um restaurante na capital baiana.