'Baiana 2': Tradução grega do filme Moana surpreende nas redes sociais

Internautas comentaram nesta terça (05) curiosidades por trás da tradução do nome da protagonista da Disney no país

Uma curiosidade surpreendeu as redes sociais nesta terça (5): a tradução grega do filme da Disney Moana 2. A capa da produção cinematográfica circulou nas redes sociais estampando o título em grego ‘Baiana’, traduzido do original estadunidense Moana. Como na Grécia o alfabeto utilizado é diferente, o título pode ser transliterado para “Vaiana”, já que o β grego representa o V no alfabeto romano, utilizado no português, inglês e em todas as línguas latinas.