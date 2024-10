WALT DISNEY WORLD

Disney tira espelhos dos banheiros dos parques; saiba por quê

Os turistas mais preocupados com a aparência já notaram que os banheiros dos parques da Disney não têm espelhos acima das pias. A escolha de decoração pode causar confusão, mas, segundo o portal Uol, há uma lógica por trás. Um dos principais desafios – e nada mágicos – nos parques da Disney são as longas filas , inclusive para usar os banheiros. A ausência de espelhos é uma estratégia para minimizar esse problema.

A explicação é simples: quando alguém se depara com um espelho, normalmente tende a gastar alguns segundos, ou até minutos, no “fit check”, o que contribui para o aumento das filas do lado de fora. Logo, sem espelhos, as pessoas tendem a passar menos tempo no banheiro, melhorando a rotatividade do espaço. O único espelho disponível fica ao lado da porta, mas normalmente ninguém para ali, já que a fila ocupa esse espaço.