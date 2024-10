CURIOSIDADE

Saiba o que acontece com os animais dos parques da Disney diante do furacão Milton

A Disney, que está parcialmente fechada para visitação, precisou preparar um plano emergencial para que os animais que vivem nos parques não sejam afetados com a chegada do furacão Milton, um dos mais poderosos a atingir a Flórida em décadas.

Dona de parques como o Animal Kingdom, que abriga 1700 animais de mais de 250 espécies diferentes, entre leões, elefantes, tigres, girafas, macacos, jacarés, aves e outros, e do Sea World, com as famosas orcas, golfinhos, arraias e leões marinhos, a Disney precisou elaborar um rigoroso plano de emergência.