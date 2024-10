EUA

Furacão Milton provoca um dos maiores êxodos da história do Estado da Flórida

A chegada do furacão Milton, prevista para a madrugada desta quinta-feira, 10, provocou na terça-feira (8) um dos maiores êxodos da história do Estado da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos. Milhões de moradores em fuga causaram engarrafamentos gigantescos nas estradas e esgotaram os estoques de combustíveis da região.