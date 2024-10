PRECAVIDOS

Lore Improta e Leo Santana antecipam voo para Salvador após alerta de furacão

Curtindo alguns dias de descanso, a dançarina Lore Improta e o marido, Leo Santana, juntamente com a filha do casal, Liz, resolveram antecipar o voo para Salvador com a família após diversos alerta do furacão Milton, que está para chegar na costa nesta quarta-feira (9).