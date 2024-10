MUDANÇAS

Reservado, filho de Preta Gil exibe tanquinho após perder mais de 10kg

O jovem Francisco Gil, de 29 anos, publicou nesta semana uma foto mostrando como está o corpo após meses de exercícios físicos. Nos lençois maranheses, o neto de Gilberto Gil apareceu só de sunga e, ao fundo, o mar cristalino do nordeste.

O rapaz sempre apareceu nas redes sociais da mãe e em fotos compartilhadas em momentos de família. Era visível perceber Francisco não mostrava tanto o corpo, que estava sempre coberto com roupas pretas.

Após terminar o namoro com Emilie Rey, com quem namorava desde 2021, quem acompanha o jovem músico na web percebeu que ele mudou a rotina, alimentação, se dedicando as atividades físicas, eliminando mais de 10kg.