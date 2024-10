ESTAMPAS DO COTIDIANO BAIANO

Apresentador da Rede Bahia lança marca de roupa em Salvador: 'Arte feita com coração'

Jornalista Lucas Almeida é dono da 'Pretu Massa' desde 2017

Brenda Viana

Publicado em 8 de outubro de 2024 às 14:23

Lucas Almeida, da Rede Bahia, lança marca de roupa Crédito: Divulgação

Do interior da Bahia para as ruas de Salvador. O jornalista Lucas Almeida mostrou que seu sonho de empreender poderia alcançar novos rumos, chegando na capital baiana com estampas exclusivas. No último dia 2 de outubro, no Espaço Colaboraê, no Rio Vermelho, o apresentador da Rede Bahia lançou sua nova coleção de camisas personalizadas.

'Pretu Massa' foi o nome escolhido para a marca de t-shirts com estampas exclusivas e uma linha de acessórios desenhadas pelo próprio Lucas Almeida, refletindo a diversidade e a criatividade das ruas.

Com criações únicas, a loja traz uma proposta de moda com consciência da identidade que está no dia a dia, nas ruas, no ir e vir das pessoas. Já há, entre suas atividades, a realização de desfiles e o compromisso com pautas sociais através de rodas de conversas em escolas e praças públicas, tornando a marca pioneira nessa relação com o cotidiano das cidades.

“A Pretu Massa foi criada em 2017, no Recôncavo Baiano. Pausamos em 2020, por conta da pandemia, e esse retorno, em Salvador, agora já como lançamento, marca também minha descoberta como design autoral. Foram meses de criações e experimentações artísticas que, agora, apresento ao mundo através da moda streetwear e dos acessórios”, diz.