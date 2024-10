PERTENCIMENTO

'Só me senti em casa assim em Angola', diz Péricles antes de show em Salvador

Cantor faz show no próximo dia 12, na Arena Fonte Nova

Brenda Viana

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 08:31

Cantor Péricles comenta sobre o amor que tem por Salvador Crédito: @pericles

Ele é sentimental, tal qual canta em suas canções. Péricles, 55 anos, nunca escondeu seu amor incondicional por Salvador e pelas amizades que cultivou ao longo dos quase 40 anos de carreira no pagode.

O cantor esteve em uma rápida passagem pela capital baiana, na segunda-feira (7), para fazer a divulgação da sua turnê 'Pagodão do Pericão', que será realizada no próximo dia 12, na Arena Fonte Nova. E, claro, se declarou completamente apaixonado por Salvador.

Nascido e criado na cidade de Santo André, em São Paulo, Péricles destacou o sentimento que tem pela cidade.

"Eu me sinto em casa aqui. Eu só me senti tão em casa quanto em Salvador quando eu fui para a Angola. É exatamente a mesma relação que eu tenho. A relação de pertencimento a um lugar muito maior que eu. Essa minha relação com a Bahia, com Salvador, com o mundo todo".

Amizades com artistas baianos

E essa sensação de pertencimento em Salvador não se dá apenas por ser a cidade mais negra fora da África, mas também pelos amigos que Péricles foi construindo ao longo da carreira e que são baianos também.

Ele destaca a importância da amizade com Xanddy Harmonia. Os dois são amigos desde o começo do grupo Harmonia do Samba e da época em que Pericão estava iniciando no Exaltassamba. Ao todo, já são mais de 30 anos de amizade.

"Tem coisa que não tenho como esconder. Aliás, nem ligo, ele só falta me buscar no aeroporto. [Xanddy] só não veio porque não está na Bahia. Mas essa amizade dele com minha família é de muitos anos. A gente se fala todos os dias. E eu acho que é a melhor maneira de cultivar uma boa amizade, falar com seu amigo todo dia", elogia.

Péricles, Xanddy e família Crédito: Redes sociais

Xanddy, Péricles, Carla e Lidy Crédito: Redes sociais

Na coletiva, Péricles deixou subentendido um possível encontro dele com Xanddy no Carnaval de Salvador. Em 2024, o bloco "Daquele Jeito" teve estreia na Barra/Ondina. Péricles, entretanto, nunca puxou um bloco de Carnaval, fez apenas participação no "Algodão Doce", bloco infantil de Carla Perez.

Parcerias com cantores de Salvador

Apesar de sempre fazer shows em Salvador com eventos lotados, o cantor tem apenas três parcerias musicais por aqui:

-Xanddy Harmonia no DVD 'Mensageiro do Amor', gravado na Fonte Nova em 2019. A música 'Faz' tem mais de 1 milhão de reproduções;

- 'Brincante', lançada em 2012, parceria com o cantor Tatau, ex-Araketu;

- 'Rosa' canção do grupo Olodum que o artista regravou em novembro de 2023.

O cantor deixou claro que tem vontade de ter mais parcerias com cantores da capital baiana.

"Ixi, a lista é tão grande que seria injusto eu dizer um nome só. Mas a lista é grande, e eu estou conseguindo devagarinho realizar esses sonhos de ter grandes parceiros aqui. Já gravei com o Tatau, gravei agora com o Olodum, já tinha gravado com o Xanddy algumas vezes, e sempre que eu for solicitado eu venho. Mas eu tenho grandes parceiros aqui na Bahia. Eu sempre pensei nisso, que a música é um universo muito grande onde cabe todo mundo. Então, para mim, não tem muita divisão, não. Eu acho que somos todos da mesma família", ressalta.

Parceria com o Mundo Bita

Recentemente, Péricles aceitou a parceria musical com o grupo infantil Mundo Bita, famoso entre as crianças e pela forma de educar os pequenos com músicas lúdicas. Em junho, ele cantou 'O Show Tem Que Continuar' em arranjos mais delicados.

Já nesta semana, Péricles e Thiaguinho gravaram uma nova canção com o Mundo Bita intitulada de "O que é, o que é o amor?". Pericão contou que, após o nascimento da sua filha, Maria, de 4 anos, tem reforçado essa importância da música no mundo infantil, de forma que eles possam gostar de canções com letras boas.