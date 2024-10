FILMES E SÉRIES

D23: evento da Disney no Brasil terá shows de princesas, cosplayers e anúncios

Esta é a primeira vez que o evento acontece no país. "O Brasil é o lar de alguns dos mais apaixonados fãs da Disney do mundo, e estamos entusiasmados em trazer a D23 para São Paulo para dar aos visitantes a oportunidade extraordinária de vivenciar o melhor da narrativa criativa da Disney e se conectar com outros fãs na D23 Brasil - Uma Experiência Disney", disse Asad Ayaz, Chief Brand Officer, The Walt Disney Company.