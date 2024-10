STREAMING

5 lançamentos imperdíveis do Disney+ em outubro

O mês de outubro de 2024 traz uma variedade emocionante de lançamentos no Disney+, com opções que prometem agradar a todos os gostos e faixas etárias. Para as crianças, “Pequenas Histórias com Bluey” oferece novas aventuras curtas e encantadoras da famosa cachorrinha. Já os fãs de ação e drama podem acompanhar “A Máquina”, uma série intensa sobre a luta de um boxeador veterano para recuperar sua glória.