VOANDO COM A DISNEY

Azul e Disney apresentam Pateta nas Nuvens, 5º avião da Frota Mágica

Voo do Pateta completa o time de aeronaves dos personagens icônicos do Walt Disney World, além do Mickey, Minnie, Margarida e Pato Donald

Wladmir Pinheiro

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 10:02

Azul e Disney apresentam Pateta nas Nuvens, 5º avião da Frota Mágica Crédito: Wladmir Pinheirp/CORREIO

A Azul e a Disney realizaram, neste sábado (12), a apresentação oficial da aeronave Pateta nas Nuvens, o quinto avião da Frota Mais Mágica do Mundo. A festa temática no Dia das Crianças aconteceu no hangar da companhia aérea no aeroporto de Viracopos, em Campinas.

O Pateta nas Nuvens completa o time de aeronaves dos personagens icônicos do Walt Disney World, que já conta com aviões do Mickey Mouse, Minnie Mouse, Margarida e Pato Donald.

Desde o início das operações da Frota Mágica, a venda de ingressos para Orlando, onde ficam os parques na Flórida, cresceu 150%. O aumento foi de 47% no ano passado.

Pateta nas Nuvens, 5º avião da Frota Mágica Crédito: Wladmir Pinheiro/CORREIO

‘Faltava alguém, o público pediu. As pessoas desejavam o quinto personagem. Nós queremos levar essa magia dos parques Walt Disney World para todos aqui no Brasil, difundir a marca, para que as pessoas queiram cada vez mais ir pra os parques, ficar hospedadas nos resorts’, disse Daniel Bicudo, gerente de marketing da Azul.

Cinthia Douglas, diretora de Marketing e Vendas da América Latina destaca a parceria como forma de ampliar a relação da companhia com o Brasil, um dos públicos mais fiéis dos destinos Disney.

Cinthia Douglas e Daniel Bicudo, representantes da Azul Crédito: Wladmir Pinheiro/CORREIO

‘O Brasil é um mercado muito importante para a Disney. Tudo o que a gente faz como equipe é para trazer essa magia do Walt Disney World para os brasileiros’, diz.

As aeronaves da Frota Mágica voam por todo o Brasil. Em qualquer destino Azul, os passageiros podem voar em uma das aeronaves temáticas, decoradas com adesivos e pintadas com as cores e a cara de cada personagem.

O executivo da Azul falou do impacto gerado entre os fãs da marca com a chegada dos aviões temáticos nos aeroportos brasileiros.

‘Quando os aviões estão em pequenos aeroportos, quando as pessoas sabem que esses aviões vão pousar, tem festa na cidade. E essa é a magia de levar a Disney para todo o Brasil. Isso desperta o desejo. Até mesmo em Congonhas, que é um aeroporto super movimentado, as crianças vão para o vidro do aeroporto ver a aeronave’, diz Bicudo.

Ele disse que até mesmo pilotos, comissárias e comissários de bordo da empresa vibram quando são escalados para trabalhar nos voos da Frota Mágica.

‘Quando os passageiros estão entrando numa aeronave dessas, os comissários conseguem sentir o clima. Todos ficam olhando para os adesivos, tiram fotos da aeronave. É incrível’, diz Bicudo.

O Pateta nas Nuvens, um Airbus A320neo, encerra, pelo menos por enquanto, o lançamento de novos aviões da Frota Mágica no Brasil. As operações começaram há cinco anos, com a aeronave do Mickey, e devem durar pelos próximos cinco, tempo do contrato de parceria entre as duas companhias.