Ator que fez cena de sexo gay com Gagliasso revela bastidores: 'Perguntou se podia me tocar'

Os dois atuaram na série brasileira Os Quatro da Candelária, da Netflix

"A troca com o Bruno foi ótima! Foi um momento que me senti bastante seguro e ele foi muito aberto comigo. Ele me perguntou se podia me tocar na cena e decidimos no ensaio como seria na hora de gravar", contou Patrick em entrevista à Quem.