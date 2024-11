UNIÃO

Jaqueline Goes e Vini Oliveira casam com cerimônia intimista em Salvador

A data foi pensada para coincidir com o aniversário de namoro do casal

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 23:23

A cientista baiana Jaqueline Goes e o coordenador do Wakanda Educação Empreendedora, Vini Oliveira, casaram na segunda-feira (4) em uma cerimônia intimista para cerca de 40 convidados, realizada no Antique Bistrô, no bairro histórico de Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador.

O local, que é um dos preferidos de Jaqueline, foi cuidadosamente escolhido para a ocasião, e a data foi pensada para coincidir com o aniversário de namoro do casal.

Além da ambientação intimista, um toque especial chamou a atenção: os padrinhos e madrinhas receberam como lembrança uma miniatura personalizada da icônica “Akuma no Mi”, fruta fictícia do universo do anime One Piece.

No enredo da série, cada tipo dessa fruta confere poderes especiais aos personagens que as consomem, trazendo uma simbologia divertida e única ao evento.

Sobre a escolha do Santo Antônio para a celebração, Jaqueline havia comentado que o lugar é especial para o casal.“É um lugar que tem muito a ver comigo, com vista para o mar, estilo mirante. É muito bonito, e o pôr do sol é lindíssimo. Eu queria que fosse perto do mar; até vimos outros lugares, mas esse foi o que mais combinou com o que queríamos”, contou, em entrevista ao portal Africanize.

Os dois se conheceram no Forró de Rua, uma festa de forró que acontece aos domingos no Mirante do Rio Vermelho, em Salvador. A dança acabou os conectando e, após alguns encontros, Jaqueline e Vinicius decidiram dar uma chance para algo maior entre eles. “Ela era tudo o que eu procurava em uma mulher: inteligente, determinada e com um coração enorme”, afirma Vini.