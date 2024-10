BODAS DE PORCELANA

Madrinha de Angélica e Luciano Huck, Preta Gil relembra ‘casamento do século’

Angélica e Luciano se conheceram em uma gravação do Caldeirão do Huck, em 2003

Um dos casais mais queridos do Brasil, Angélica e Luciano Huck, completam 20 anos de casamento nesta quarta-feira (30). Preta Gil, madrinha da união, publicou o vídeo de uma reportagem feita em frente à igreja no dia da cerimônia.

“Hoje, meus compadres fazem vinte anos de casados. Eu fui madrinha desse casamento e tenho muito orgulho disso. Achei aqui, no Baú da Preta, um vídeo na porta do casamento, quando dei uma entrevista”, contou. “Lu e Gely, o amor de vocês me inspira. Tenho certeza que é pra sempre e eu vou estar pra sempre com vocês”, desejou a artista.