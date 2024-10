FAMOSOS

Preta Gil volta ao hospital para tratamento contra câncer

"Continuo com minha bolsinha de quimio. Às 3h da tarde ela deve apitar. Já estarei no hospital para tirá-la. Eu acho que minhas oncologistas foram certeiras nesses antieméticos que eu tomei de ontem para hoje. Melhorei muito", comentou ela.

"Importante a gente falar em se autocuidar, cuidar do corpo como todo, quando a gente está fazendo tratamento oncológico. A gente tem uma parte do corpo mais acometida pelo câncer, mas a gente tem todo um organismo que precisa estar são. Eu estou tratando as duas coisas", completou.