EM FORMA

Preta Gil explica treino com bolsa de quimioterapia após comentários de internautas

“As pessoas estão me perguntando, ‘Mas Preta, você estava fazendo mais cedo esteira e exercícios com a bolsinha de quimioterapia?’. Sim! Recomendação médica com o Leandro, que é personal da equipe de uma das minhas oncologistas”, respondeu.

Nova etapa do tratamento de câncer

Preta está em um novo ciclo de quimioterapia após o câncer voltar em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter. A cantora foi diagnosticada com um câncer de intestino em janeiro do ano passado e passou por cirurgias, além de sessões de radioterapia e quimioterapia. Após ela celebrar a remissão, soube do retorno do câncer.