Preta Gil celebra retorno à TV em meio a tratamento contra o câncer: 'Consegui'

Cantora está com tumores em quatro locais do corpo e faz quimioterapia, além de sessões de cura energética

No último dia 22 de agosto, Preta Gil anunciou o retorno de células cancerígenas em quatro lugares do seu corpo, sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão no ureter. Ela também precisou amputar o reto durante o tratamento.