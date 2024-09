FAMOSOS

Com metástase, Preta Gil passa por sessão de 'cura energética': 'Eu acredito nisso'

Cantora está com câncer em quatro lugares do corpo

A cantora Preta Gil, 50 anos, tem se apegado a outras alternativas além do tratamento médico para lidar com sua segunda luta contra o câncer.

Ela contou em suas redes sociais que passou mal nesta semana e se submeteu a uma sessão de "cura energética". “Tem me feito muito bem. O pouquinho do enjoo que eu estava foi embora, eu acredito nisso. Sei que tem gente que não acredita, mas eu acredito em realinhamento de chacras e etc”, disse.

Atualmente, a artista está no terceiro ciclo de quimioterapia. Em agosto, o câncer dela voltou em quatro lugares diferentes: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.