FAMOSOS

Preta Gil vai testar novo tratamento contra o câncer

A novidade foi anunciada pela própria filha de Gilberto Gil, em suas redes sociais. “Dessa vez, a gente escolheu experimentar fazer a quimio aqui, no ambulatório, na parte de oncologia, e ir para casa com a quimio que vem em um dispositivo que vai liberando [a medicação]”, começou.

Preta também falou sobre o uso de um anestésico para reduzir a dor do tratamento. “Dói, mas é suportável… Com esse anestésico melhora”, acrescentou.

A cantora está com tumores em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.