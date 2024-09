FORTE

Gilberto Gil fala de conselho para Preta 'ir embora' se tratamento estivesse pesado: 'Ela entendeu'

O cantor Gilberto Gil explicou o conselho que deu à filha, Preta Gil, depois que ela descobriu a volta do câncer. Na ocasião, o pai ofereceu palavras de impacto. "Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando", disse Gil. O momento foi relembrado por Preta durante entrevista no Conversa com Bial.