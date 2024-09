AMAR E SER AMADA

'Estou amando uma pessoa', diz Preta Gil em entrevista ao 'Fantástico'

Cantora revelou que retirou parte do reto após retomada do câncer

Preta Gil, de 50 anos, anunciou que está em um novo relacionamento. Divorciada do casamento de oito anos com Rodrigo Godoy, a filha de Gilberto Gil está, pela segunda vez, em um tratamento contra um câncer de intestino. Em entrevista ao Fantástico, que foi ao ar no domingo, 8, ela não quis revelar o nome do novo romance, mas afirmou que está "curtindo o momento".