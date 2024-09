MILIONÁRIA

Saiba o valor da fortuna da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca deu à luz José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe. Ela, que já é mãe de Maria Alice e Maria Flor, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais no último fim de semana.

Além dos internautas, procurarem informações sobre o novo bebê na família do cantor Leonardo, o público que acompanha a influenciadora também quer saber quanto é a fortuna dela, já que Virginia é empresária e apresentadora.

Segundo apuração do site Metrópoles, o patrimônio dela está avaliado em R$ 400 milhões incluindo uma das maiores fontes de renda dela, a WePink, a marca de maquiagem que ela lançou este ano.

Além disso, Virginia também faz várias publicidades de várias marcas de roupa e também de produtos infantis, já que ela também tem entrado no nicho infantil após o nascimento dos filhos.

