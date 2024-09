CUIDADOS COM A SAÚDE

Preta Gil recebe alta após concluir novo ciclo de quimioterapia: 'Dias difíceis, mas tranquilos'

A cantora Preta Gil recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, neste domingo (8), após concluir um novo ciclo de quimioterapia. No último dia 22 de agosto, a artista anunciou que exames recentes apontaram o retorno de células cancerígenas em quatro lugares – sendo dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão no ureter, forçando-a a reiniciar o tratamento contra o câncer.

Em tempo: Vai ao ar neste domingo (8), no Fantástico, da TV Globo, a primeira entrevista de Preta Gil após retomar o tratamento contra o câncer. Durante o bate-papo com a jornalista e apresentadora Maju Coutinho, a artista revelou que há um ano fez uma cirurgia para amputar o reto.

Na entrevista, Preta relembrou ainda o apoio do pai Gilberto Gil, ainda no primeiro tratamento. “Uma conversa que eu tive com ele na UTI, quando eu tive a septicemia no ano passado, e eu estava muito mal, muito mal mesmo. Ele viu que eu estava lutando pela minha sobrevivência, sentiu isso e me deu um conselho: se estivesse pesado para mim, naquele momento, que se eu não quisesse mais, que eu fosse. Isso é amor, uma prova de amor”, recordou.