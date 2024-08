FAMOSOS

Gilberto Gil posta vídeo tocando violão ao lado de Preta Gil e deixa mensagem

O cantor Gilberto Gil divulgou nas redes sociais na manhã deste sábado (31) um vídeo no qual aparece tocando violão com a filha, Preta Gil. O registro surge após a cantora compartilhar diálogo com Gil e surpreeender os fãs.