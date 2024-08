DOENÇA VOLTOU

'Se estiver muito pesado, se deixe ir', aconselha Gilberto Gil sobre câncer da filha

Cantor disse a Preta Gil que "se for sua hora, aceite"

Da Redação

Publicado em 28 de agosto de 2024 às 16:05

Preta Gil no programa Conversa com Bial Crédito: Reprodução I Globo

A cantora Preta Gil, 50, que recentemente retornou à luta contra o câncer, contou no programa Conversa Com Bial o conselho dado a ela por seu pai, Gilberto Gil. “Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando”, disse o cantor.

O câncer de Preta estava em remissão, mas retornou com dois linfonodos, uma metástase no peritônio, e um nódulo, uma lesão no ureter. No último domingo (25), a artista veio às redes sociais, e informou seus fãs sobre o retorno da doença. “Não só no meu caso, como no caso de 40% das pessoas que tem um câncer primário e foi o que aconteceu comigo, o meu câncer voltou”, disse ela.

Na entrevista que foi ao ar nesta terça-feira (27), Preta contou que Gilberto Gil teve uma conversa com ela enquanto a filha estava na UTI se recuperando de um quadro de infecção generalizada no ano passado. Na ocasião, o renomado cantor da MPB aconselhou a filha a pesar o quão necessário é continuar lutando, falando sobre a possibilidade de aceitar a morte em paz.

“Filha, a natureza é sábia. Somos parte dela e vamos voltar pra ela, isso faz parte da vida”, diz uma fala de Gil registrada no livro publicado pela filha, intitulado “Preta Gil: Os primeiros 50”.

O conselho do pai teve um efeito inesperado, ao fazer com que a cantora percebesse o quanto ainda queria viver, e não aceitaria morrer neste momento da vida. Para Preta, a conversa foi a primeira vez em que falaram com ela sobre risco de vida. “Aquilo virou uma chave na minha cabeça porque em nenhum momento ninguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ainda. O pai trouxe a realidade e eu falei: ‘Não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não’. E funcionou muito”, contou ela.