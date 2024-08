EM TRATAMENTO

Em entrevista, Preta Gil diz que se culpava pelo câncer

Cantora também falou sobre não ter cuidado da sua alimentação como deveria



Convidada desta terça-feira, 27, do programa Conversa com Bial, Preta Gil falou na entrevista sobre o diagnóstico de câncer. A artista diz que se culpava pela doença, mas agora encara a situação de forma melhor. No último domingo, 25, Preta anunciou que precisaria retomar o tratamento contra o câncer colorretal.

"Eu tinha uma culpa muito grande no meu câncer, porque era no meu intestino. Sempre foi um debate na minha vida a questão do meu peso, um debate até muito mais público do que meu próprio. Mas quando começou o debate público comecei a comprar algumas nóias e algumas questões para mim", disse.

Preta também falou sobre não ter cuidado da sua alimentação como deveria. Atualmente, ela diz ser uma pessoa bem mais saudável. "Eu me culpei muito pela minha não administração correta da alimentação durante a minha vida. Meus médicos diziam 'não se culpe, a gente trabalha aqui com pessoas extremamente saudáveis, e que tem o mesmo tumor que você'. A gente pode se amar do jeito que a gente é, mas temos que entender se esse corpo é saudável. Hoje sou saudável, me cuido, e sou fora do padrão, não sou uma mulher magra", comentou.

O Conversa com Bial é televisionado no canal Globonews, às 23h30, e depois na TV Globo, na madrugada, após o Jornal da Globo. O programa que foi ao ar nessa terça-feira (27) foi gravado antes da cantora descobrir que o câncer havia voltado.

Na entrevista, Preta fala das dificuldades que tem após as cirurgias as quais foi submetida na primeira fase do tratamento. "Não tenho mais o reto, minha parte digestiva é toda diferente. Eu ainda passo por coisas muito delicadas. Tenho incontinência fecal, ainda uso fralda. A reabilitação é longa até eu conseguir retomar o comando do meu corpo. É muita fisioterapia pélvica", detalhou.

Mesmo confiante em sua cura, a artista admitiu a fase difícil de enfrentar a doença. "Muitas renúncias. Parece um pesadelo, que não está acontecendo com você, mas, ao mesmo tempo está. As decisões estavam nas minhas mãos, mas em um estado de vulnerabilidade total , porque não sabe o que vai acontecer", conta.