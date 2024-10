SAÚDE

Preta Gil faz terapia com laser dentro da boca durante tratamento de câncer

A laserterapia diminui os efeitos colaterais da quimioterapia, tratamento principal do câncer

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 17:35

Preta Gil iniciou uma nova etapa de seu tratamento contra o câncer e aproveitou para compartilhar alguns detalhes dos bastidores com seus seguidores. Nesta segunda-feira (21), a artista revelou que tem realizado laserterapia para reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia.

Na ocasião, a artista apareceu recebendo laser dentro da boca e fez questão de explicar o que se tratava o procedimento. “Laserterapia previne a mucosite, que são feridas que dão na boca por causa da quimioterapia. Fazemos ela preventiva pra não surgir e, quando surge, também fazemos laser porque melhora”, explicou a cantora, que recebeu um elogio do médico: “Perfeita explicação”.

Mais cedo, Preta, que havia acabado de desembarcar em São Paulo, comentou, enquanto trocava a agulha do cateter que usa no colo do seio, que estava em mais um dia importante de seu tratamento. “Vou para o hospital, hoje é dia do quinto ciclo. Vamos para mais um ciclo de cura”, disse.

Em agosto, a cantora retomou o tratamento de quimioterapia após o diagnóstico de retorno do câncer em quatro locais: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.