Preta Gil fez teste para descobrir se filho e irmãos podem ter câncer: 'Ela é prática'

Irmã da cantora revelou atitude da artista: 'Ela encara, sabe o que tem que fazer'

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 14:08

A cantora Preta Gil demonstrou preocupação com os familiares após descobrir que seu câncer voltou em quatro locais diferentes do corpo. Com medo de ver os irmãos e o filho, Francisco, passarem pelo mesmo sofrimento, ela decidiu fazer um teste para descobrir se eles também corriam risco de desenvolver a doença.

Quem revelou a informação foi uma das irmãs da artista, a chef Bela Gil, que tratou do tema no programa ‘Saia Justa’, da GNT. No episódio 10 do programa, que tinha o Outubro Rosa como tema, ela revelou que Preta insistiu em descobrir se a condição era genética ou uma mutação.

“Ela fez esse teste para que a gente fizesse ou não a colonoscopia antecipadamente. Mas aí deu negativo“, afirmou a chef. Segundo o Instituto Vencer o Câncer," os cânceres genéticos são mutações nos genes que ocorrem ao longo da vida", e geralmente se desenvolvem por fatores que englobam hábitos de vida, como alimentação, exposição a radiações, uso de cigarro e afins. Já no caso do hereditário, que era o que Preta temia, ocorrem mutações passadas dos pais para os filhos, aumentando o risco de desenvolvimento do câncer.

Ao descobrir que o seu tipo de câncer não é hereditário, Preta ficou mais tranquila. “Acho que ela é resiliente, e ela também, de uma certa forma, é prática. Ela encara, ela sabe o que tem que fazer, e essa forma de encarar a realidade talvez ajude de uma certa maneira”, elogiou a irmã mais nova da cantora.