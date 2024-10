FAMÍLIA

Preta Gil se emociona após filho fazer homenagem em show: ‘Sopro de amor’

Ele contou que ficou bastante nervoso em ter que interpretar uma das canções mais famosas da mãe

Alô Alô Bahia

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 15:30

Francisco fez homenagem a Preta Crédito: Reprodução

Preta Gil não escondeu a emoção ao ver seu filho, Fran, cantar pela primeira vez a música “Sinais de Fogo” no palco. Nesta sexta-feira, 18, a artista compartilhou com os seguidores o momento emocionante ao assistir à homenagem do herdeiro durante um show.

“Ontem fui assistir ao show do meu filho e ele cantou Sinais de Fogo pela primeira vez! Me emocionei demais e fiquei babando mesmo a cria! Foi um sopro de amor e axé em meu peito! Estou extremamente orgulhosa do cantor, compositor, músico e produtor que você é! Voa meu filho, @franciscogil! Te amo infinito!”, escreveu.

Entre os comentários, Fran aproveitou para confessar que, apesar dos anos de experiência, ficou bastante nervoso em ter que interpretar uma das canções mais famosas da mãe. “Aí ele fica nervoso, se emociona, segura a onda e esquece a letra… depois lembra [risos]! Te amo, mãe. Foi demais você lá!”, contou.

Em pouco tempo, a postagem de Preta foi tomada de mensagens carinhosas de amigos e admiradores, como Giovanna Ewbank. “Meu Deus, que coisa mais linda”, reagiu a esposa de Bruno Gagliasso.