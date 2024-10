SAÚDE

Em tratamento contra câncer, Preta Gil vai ao Domingão: ‘Estou lutando e vou vencer’

Cantora e apresentadora foi ovacionada e falou rapidamente sobre o seu tratamento

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 19:10

Em tratamento contra câncer, Preta Gil vai ao Domingão Crédito: TV Globo / Reprodução

Preta Gil esteve no Domingão com Huck neste domingo (27) no quadro Batalha de Lipsync, ao lado de Fabiana Karla. A cantora e apresentadora foi ovacionada e falou rapidamente sobre o seu tratamento oncológico.

“Estou aqui para receber esse amor e essa energia, e quero dizer que, sim, estou lutando, e, sim, vou vencer mais essa”, disse.

Preta Gil apareceu ao lado de Fabiana Karla no quadro em que as duas dublaram “Sinais de Fogo”, um de seus maiores sucessos. Ao final, Preta ficou emocionada e falou: “Só vocês para me tirarem de casa”.

Luciano Huck também ficou emocionado, afirmando que Preta faz parte de sua família. Elogiando Preta Gil, Huck disse que ama a cantora, enquanto a plateia ecoava: “Guerreira! Guerreira!”.

“Fiz questão de vir aqui porque, nesse momento, como eu, milhares de pessoas estão passando por um tratamento oncológico, e a gente tem que viver enquanto a gente se cura, a gente tem que dar valor à vida. E quando soube que Fabiana ia me homenagear no programa do meu melhor amigo, me arrumei toda. Sim, estou lutando e vou vencer“, afirmou Preta Gil. Ela foi diagnosticada com câncer de intestino e teve de retomar o tratamento em agosto, após uma recidiva do tumor.