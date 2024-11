DOCUMENTOS

Novo RG poderá ser feito em qualquer posto SAC gratuitamente a partir de segunda (11)

É necessário agendar horário

Para providenciar o seu, é necessário escolher uma agência e horário através do aplicativo ou site do órgão, ou pelo call center, pelos telefones (71) 4020-5353, se for ligação feita por um celular, ou 0800 071 5353, caso a ligação seja feita de um telefone fixo.

A CIN chegou na Bahia há quatro meses. Agora, o serviço chegou aos Pontos SAC Bom Jesus da Lapa, Cocos, Central, Luís Eduardo Magalhães, Mucugê, Pilão Arcado, Remanso, Santa Maria da Vitória, Sento Sé, Tapiramutá e Xique-Xique. A Bahia conta com 90 unidades do SAC em operação, incluindo as três carretas do SAC Móvel.