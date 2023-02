Motorista de ônibus atropela idoso após discussão; veja vídeo

Um idoso de 73 anos foi atropelado por um motorista de ônibus na cidade de São Paulo, na tarde de domingo (26). A agressão ocorreu após uma discussão entre a vítima e o condutor.

Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver uma passageira descendo primeiro. Em seguida, aparece o idoso. Ele tenta descer, mas o motorista aciona o fechamento das portas. Enquanto ainda discutiam, o passageiro força a abertura da porta e consegue sair do coletivo, mas perde o equilíbrio e cai perto das rodas da frente do ônibus. O motorista prosseguiu com a viagem e as rodas traseiras passaram por cima das pernas do idoso.

O motorista envolvido foi afastado.

Já a vítima foi encaminhada, inicialmente, para uma Unidade de Pronto Atendimento, e, posteriormente, transferida para o Hospital São Luiz Gonzaga. Em razão do quadro clínico, o paciente foi transferido na segunda-feira (27) para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Não há informações sobre o estado de saúde do idoso.

Grave: Ônibus passa por cima de idoso após discussão com motorista do coletivo pic.twitter.com/NMnq9NFbsB — Portal Costa Norte (@costanortenews) February 27, 2023

Em nota, a Prefeitura de São Paulo, por meio da São Paulo Transporte (SPTrans), afirma que, tão logo soube do acidente envolvendo um ônibus do sistema de transportes da capital paulista, o órgão determinou ações à concessionária Sambaíba.

"A conduta apresentada no vídeo não é condizente com a postura obrigatória a profissionais que integrem o sistema municipal de transportes e devem zelar pela segurança e vida de passageiros e terceiros", afirmou a SPTrans.