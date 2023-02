Mulher é internada com vírus raro na Bahia

Após ser diagnosticada com o Vírus Ilhéus - uma patologia considerada rara - uma mulher de 41 anos, moradora de Simões Filho, foi transferida para um hospital de Salvador, onde está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ela chegou na capital baiana nesta quinta-feira (09).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Simões Filho, este é o único caso de Vírus Ilhéus registrado no município. Ele é transmitido por mosquitos, comum em aves e roedores, mas raro em humanos. Já o nome, vem do município de Ilhéus, onde foi descoberto em 1947. Desde então, só há registros dele no Brasil, Equador e Bolívia.

A paciente, que não foi identificada, deu entrada deu entrada no Hospital Municipal de Simões Filho (HMSF) no dia 31 de janeiro, se queixando de febre, dor de cabeça, fadiga, dificuldade de se alimentar e dores generalizadas há quatro dias.

A infecção pelo vírus raro foi confirmada nesta quinta (09) e ela foi imediatamente transferida para o Hospital Couto Maia, na capital. Antes disso, foram realizados testes para Dengue, Zika e Chikungunya, que deram negativos.

De acordo com o secretário de Saúde de Simões Filho, Iridan Brasilekro, o quadro dela é estável. "No momento segue estável, apresentando melhora do padrão respiratório, aumento das plaquetas e segue sob vigilância da equipe de saúde”, explicou.

Em nota, a prefeitura de Simões Filho destacou que o vírus possui pouca transmissibilidade e pouco risco de contaminação humana. "A equipe de Vigilância de Proteção à Saúde iniciou às ações de investigação epidemiológica no território e no domicílio, como também já adotou medidas de ações e bloqueio", diz o texto.