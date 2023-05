Uma mulher foi morta a tiros durante uma cavalgada na cidade de Ribeira do Pombal. O crime aconteceu no último domingo (30), no povoado do Cajueiro.

A vítima foi identificada como Camila Félix dos Santos, de 24 anos. O namorado dela é suspeito de ter cometido o crime, segundo a polícia.

Camila chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A Delegacia Territorial de Ribeirão do Pombal está apurando o crime.