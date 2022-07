Mulher estuprada por anestesista ainda não sabe que foi vítima do crime

A mulher de 31 anos vítima de estupro do médico anestesista Giovanni Quintella ainda não sabe do crime, cometido em um hospital do Rio de Janeiro após um parto. Segundo a delegada Bárbara Lomba, responsável pela investigação do crime, a paciente está sendo acompanhada pela família e isolada do noticiário.

"Estão aguardando que ela ter condições psicológicas (para falar sobre o que aconteceu)", disse Lomba ao jornal Extra.

O marido da vítima deve prestar depoimento nesta quarta-feira (13). Ele está muito abalado, tanto que era para comparecer à delegacia ontem, mas não foi.

Os investigadores deverão contar com a ajuda de psicólogos no momento que a mulher for informada do que aconteceu após o parto.