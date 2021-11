Mulheres empresárias discutem os desafios do mercado para 2022 em Salvador

A quantidade de mulheres donas de negócios na Bahia representa 31% em comparação com os homens. Uma pesquisa divulgada pelo Sebrae fez um balanço de 2020. O estado representa ainda 6% do total de empreendedoras do país, ao lado do Rio Grande do Sul e Paraná, e atrás do Rio de Janeiro (8%), Minas Gerais (9%) e São Paulo (23%). Na terça-feira (9), algumas dessas mulheres se reuniram para compartilhar experiências e discutir a atuação feminina no mercado empresarial.

O evento foi organizado pela Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia (Alscib) e aconteceu no centro comercial. Foram escolhidas 16 mulheres para participar dos painéis. O tema do encontro foi ‘Experiências de negócios e como podemos fortalecer o mercado para 2022’, e foram discutidos assuntos como: o que é ser empresária, os desafios da contemporaneidade e os aprendizados e perspectivas para o próximo ano.

Entre as convidadas, nomes conhecidos do meio empresarial, como a diretora do CORREIO, Renata de Magalhães Correia. Ela contou que o pós-pandemia vai exigir duas habilidades das empresas. A primeira, é saber lidar com as questões emocionais provocadas pelo vírus, e a segunda, é aumentar o investimento em tecnologia.

“Existe o desafio emocional, porque todo mundo saiu muito abalado pela perda de emprego e de renda ou de entes queridos, e acredito que a mulher possa fazer o diferencial na hora da retomada por saber como lidar com essas questões emocionais com mais sensibilidade. Esse é um grande desafio. Outro ponto é que a tecnologia veio para ficar. Todas as áreas, de prestação de serviço ou de consumo, foram impactadas pela inclusão tecnológica, o que vai trazer transformações nos negócios de forma geral”, afirmou.

Ela foi otimista enquanto ao futuro. “Muita gente empreendeu durante a pandemia em negócios on-line, em setores de serviço em domicílio, e a gente viu que isso trouxe um novo mercado. Então, acredito que o pós-pandemia virá com oportunidades, mesmo com a economia brasileira andando a passos lentos. Teremos um 2022 muito melhor, retomando aos poucos o potencial que a nossa cidade e que o nosso estado tem para crescer”, disse.

Uma plateia feminina formada por mulheres chefes de empresa assistiu ao evento que aconteceu dentro de uma sala de cinema, no terceiro piso do shopping. Daniela Lacerda é CEO da rede de supermercado Corujão24h e foi uma das 16 convidadas. Ela afirmou que a pandemia evidenciou os papéis do e-commerce e do delivery e contou que ser mulher empresária ainda é um desafio no Brasil.

“Nossa empresa está investindo muito nesse novo perfil [e-commerce e delivery] porque o mercado acabou se acostumando e isso é algo que vai se perpetuar. No Brasil, a perspectiva de empreender é sempre do homem porque é um perfil de coragem e de audácia. Meu setor ainda é de maioria masculina, mas me sinto orgulhosa e feliz, apesar das dificuldades e do preconceito que ainda existe, e muito disposta a enfrentar qualquer coisa para fazer o que eu amo”, afirmou.

A pandemia dificultou ainda mais o cenário. O estudo do Sebrae aponta que de 2019 para 2020 o país perdeu 1,3 milhão de mulheres à frente de um negócio, passando de 34,5% para 33,6%. No ano passado, havia cerca de 25,6 milhões de donos de empresas no Brasil. Desse universo, cerca de 8,6 milhões eram mulheres (33,6%) e 17 milhões, homens (66,4%). A mediação do evento ficou por conta da diretora de Comunicação e Relações Públicas da Associação e sócia-proprietária do Restaurante Paris 6, Kaline Rabelo, que destacou a importância da representatividade.

“A ideia desse evento surgiu de um bate-papo e da necessidade de reunir mulheres incríveis que estão no mercado e que inspiram muitas outras. Estamos vivendo uma ascensão e são tantos setores diferentes que muitas vezes a gente não conhece umas as outras. O número de empresas lideradas por mulheres ainda é muito pequeno, então esperamos que essas mulheres sirvam de inspiração para muitas outras”, disse.

O objetivo do encontro dessa terça-feira foi conectar empresárias, mulheres de negócios, executivas e profissionais de destaque, promovendo redes de relacionamentos, conexões e business. A expectativa foi estimular o networking, a realização de projetos entre mulheres e a ampliação de suas participações no mercado. Após o evento, houve um almoço no restaurante Paris 6 para as 16 convidadas.

Comércio e serviço

A pesquisa do Sebrae apontou que 36% das mulheres chefes de negócio atuam no setor de comércio, 15% na agropecuária e 14% na indústria. Outra área bastante demandada é a de serviços, onde está 35% das lideranças femininas. A mastologista Anna Paola Noya Gatto é diretora da Clínica da Mulher e comanda uma equipe exclusivamente feminina com 63 médicas e 49 colaboradoras. A unidade existe há 30 anos.

“Entramos nesse setor a menos tempo que os homens, mas temos um diferencial. Dizem que conseguirmos fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que eles. Não sei se é mito, mas nós temos a capacidade de nos reinventar a cada dia. Aprendemos a ser empresárias em casa, então, nosso trabalho é a extensão dos nossos lares. E buscamos fazer cada vez mais e melhor”, contou.

O aumento da participação feminina no mercado também foi percebido na pesquisa, onde 19% das empresas chefiadas por mulheres tem menos de 2 anos de criadas, sendo que 54% das que estão no poder tem até 44 anos de idade. Outro ponto destacado foi que 35% delas trabalham mais de 40 horas semanais e 85% tem de um a cinco empregados.

A qualidade da gestão também se traduziu em números. Os homens estão mais endividados do que as mulheres, 38% deles têm dívidas, contra 34% delas. A maior parte dos homens tem empréstimos bancários (46%). Existe diferença também nas dívidas com impostos/taxas entre homens (16%) e mulheres (13%).

Confira as painelistas: