Nasce filha do homem trans que engravidou para realizar o sonho da família

A família de Frank Teixeira e Taris de Souza amanheceu mais feliz. Acontece que, na noite desta quarta-feira (11), a pequena Antonella, pesando 3.450kg e com 48 centímetros, chegou ao mundo.

Mas o que diferencia esta família de Itapira, em São Paulo, dos outros é que, neste parto, quem deu à luz foi o pai. Frank Teixeira é um homem trans, que engravidou para realizar um sonho antigo do casal.

"É uma sensação única. Uma coisa é quando a gente espera, outra quando acontece. Acompanhei o parto, cortei o cordão umbilical", contou Taris ao G1.

A gestação de Antonella foi marcada pela alegria e coragem dos pais. Eles conceberam a filha usando o método de inseminação artificial "caseira" – quando o sêmen do doador é injetado no útero com auxílio de uma seringa.

O resultado positivo para a gravidez aconteceu em apenas uma tentativa de Frank, após algumas frustradas de Taris. Na época, eles contaram que o ato foi uma "demonstração de amor".