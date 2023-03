Nissan Sentra retorna ao Brasil de olho em clientes do Honda Civic

Há alguns anos, o mercado de sedãs médios se equiparava em concorrentes ao que hoje acontece com SUVs compactos. Fabricantes como Citroën, Ford, Hyundai, Peugeot e Renault disputavam uma fatia desse segmento que atualmente é dominado pelo Toyota Corolla.

Quem quer recuperar espaço é a Nissan. Depois de quatro anos, o Sentra está de volta ao Brasil para competir com o Corolla e, mais que isso, ser uma opção aos consumidores do Civic. A situação do modelo da Honda é peculiar: o carro deixou de ser produzido localmente no final de 2021 e, neste ano, começou a ser importado da Tailândia.

A questão é que o Civic ficou muito caro: custa R$ 224.900 na única versão que chega ao país. Enquanto isso, a Toyota cobra entre R$ 146.890 (GLI) e R$ 190.590 (Altis Hybrid Premium Pack) pelo Corolla. Importado do México, país que tem acordo de livre comércio automotivo com o Brasil, o Sentra chega em duas versões: Advance (R$ 148.490) e Exclusive (R$ 171.590).

O veículo é sempre equipado com o motor 2 litros aspirado, que entrega 151 cv de potência e 20 kgfm de torque. Esse propulsor é associado a uma transmissão automática do tipo CVT, sistema similar ao adotado no veículo da Toyota. Dessa forma, não disputa com as versões híbridas do Corolla e nem com a esportiva de outro sedã remanescente, o Volkswagen Jetta.

A boa novidade em relação ao Sentra que avaliei no ano passado nos Estados Unidos, que também é abastecido pela fábrica mexicana, é a opção de trocas manuais de marcha pelos paddle shifts.

Como é o carro

Com 7 milhões de unidades vendidas, o Sentra foi lançado globalmente em 1982 e, no Brasil, debutou em 2004. Na época, estava na metade da quinta geração e foi comercializado aqui até o final do sétimo ciclo. A atual foi apresentada em 2019 e começou a ser vendida em alguns países no começo do ano seguinte.

Apesar do acabamento interno superior em relação ao Corolla, o que inclui até a chave, a Nissan peca em oferecer um freio de estacionamento por pedal - mesmo sistema que a Toyota adotou para o Corolla Cross e que a Nissan também aplica no Leaf, seu modelo 100% elétrico.

A versão topo de linha tem a opção de detalhes bege no acabamento O teto solar é item de série na versão Exclusive A parte central do quadro de instrumentos é digital Intuitiva, a central multimídia tem tela com 8 polegadas A transmissão automática do Sentra é do tipo CVT

O porta-malas tem capacidade para 466 litros, apenas 4 litros a menos que o rival. Entre os equipamentos, o Sentra tem nas duas versões itens como bancos com ajustes elétricos, revestimento em couro sintético preto, alerta de colisão frontal e seis airbags. A configuração topo de linha agrega teto solar, sistema de som Bose, aviso de mudança involuntária de faixa, monitoramento de ponto cego, câmera 360 graus e alerta de tráfego cruzado.

Além de bem equipado, o sedã conta com suspensão independente nas quatro rodas com um bom acerto para o conforto. Os freios são a disco nos dois eixos e os bancos são anatômicos.

O carro é oferecido apenas em quatro cores sóbrias (preta, prata, cinza e brancas) e tem uma novidade em relação ao universo dos sedãs, o teto contrastante. Com isso, na versão Exclusive, o cliente pode ter o topo do carro pintado de preto quando escolhe a cor branca ou a cinza.

O teto pode ser preto e o bagageiro tem capacidade para 466 litros

Se quiser gastar mais R$ 2 mil na opção Exclusive, é possível incluir acabamento dos bancos em couro na cor bege.

As outras opções para o consumidor que aprecia os sedãs médios são o Chevrolet Cruze, que custa a partir de R$ 148.650, e o Caoa Chery Arrizo 6, que é híbrido e vendido em versão única por R$ 152.490.