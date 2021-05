Novo prédio de Gil do Vigor tem vista para o mar, piscina e campo de futebol; fotos

Gil do Vigor agora é puro luxo. Após tornar-se o novo queridinho do Brasil, o economista deu-se um mimo e mudou de apartamento. O novo endereço do ex-BBB é no Janga Paulista, próximo a Recife, capital do Pernambuco.

O queridinho do Brasil morava em um apartamento de 40m², mas agora poderá desfrutar um imóvel que tem vista para o mar, piscina e campo de futebol.

Jacira Santana, a mãe de Gilberto, sentiu a necessidade de se mudar para um lugar maior quando o filho ainda estava no "BBB 21". A família praticamente ganhou quase tudo novo.

Entre os recebidos estão geladeira, sofá, fogão e outros móveis. Todos esses apetrechos não cabiam na antiga residência dos Nogueira.

O novo apê tem três quartos e será dividido com a mãe e irmãs. Gil, no entanto, deve ficar pouco tempo lá. Além das viagens por compromissos comerciais, em breve ele deve embarcar para Los Angeles para realizar o pós-doutorado.

Ao menos, Gil já aproveitou a piscina do prédio ao lado das irmãs e de um sobrinho.

Para quem precisou morar de favor entre uma casa e outra, Jacira conta estar realizando um sonho. "Ainda vou comprar um lugarzinho, ajeitar direitinho as coisas, abrir meu restaurante de caldos. Tudo no seu tempo", diz ela, que virou uma espécie de celebridade na nova vizinhança: "Me param na rua, interfonam aqui para casa. É um carinho enorme".

