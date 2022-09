Novo tropeço: Vitória empata em 0x0 com o ABC em Natal

Mais uma vez, Dalton foi o nome do jogo. Assim como no primeiro encontro do quadrangular, o goleiro do Vitória garantiu o empate em 0x0 com o ABC, neste sábado (10), no estádio Frasqueirão, em Natal. Sem o artilheiro Rafinha, machucado, faltou ao rubro-negro poder de finalização. Seis atacantes estiveram em campo, mas nenhum deles conseguiu colocar a bola na rede.

O Vitória se apresentou de forma distinta nos dois tempos do jogo. Na etapa inicial, o rubro-negro propôs mais as ações, enquanto o ABC se resguardou. No segundo tempo, os donos da casa cresceram em campo e saíram para atacar, já o Leão caiu de rendimento e precisou contar com mais uma boa atuação de Dalton para manter o placar inalterado.

Com o resultado, o Vitória permaneceu na terceira posição do Grupo C, agora com cinco pontos. O ABC se manteve na liderança, invicto, com oito somados. O Figueirense tem seis pontos e ocupa o segundo lugar. A equipe catarinense visita o Paysandu, domingo (11), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém. O time paraense ainda não pontuou e amarga a lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso.

O Vitória volta a campo no dia 18 de setembro, às 16h, quando recebe o Figueirense, no Barradão, pela penúltima rodada do quadrangular da Série C. Um dia antes, o ABC joga com o Paysandu, às 17h, no Frasqueirão, em Natal.

Tempos distintos

Mais propositivo no começo do jogo, o Vitória protagonizou as primeiras investidas. Aos 16 minutos, Eduardo cobrou falta e o goleiro Matheus Nogueira defendeu de soco. Na sequência, Gabriel Honório arriscou de fora da área e carimbou o travessão.

O ABC só reagiu aos 29 minutos, quando começou a buscar mais espaços. Wallyson cobrou falta com força e mandou a bola perto das traves.

Depois, os donos da casa apostaram na bola parada outra vez. Dalton defendeu a cobrança de falta de Ícaro, mas deu rebote. Daniel Vançan tentou aproveitar, mas não conseguiu alcançar a redonda antes da zaga rubro-negra acabar com o perigo. Em nova tentativa, Henan avançou na área e venceu a defesa, mas mandou por cima do travessão.

No segundo tempo, o ABC cresceu no jogo e o Vitória caiu de rendimento. Logo aos sete minutos, Fábio Lima chutou de longe e chamou Dalton para o jogo. No lance seguinte, Henan foi servido por Garré e tentou abrir o placar de voleio. Só não saiu melhor na foto que o goleiro do Vitória, que conseguiu fazer a defesa no canto direito.

Dalton apareceu para salvar mais uma vez, aos 25 minutos. Wallyson cobrou escanteio, Henan cabeceou e o arqueiro do Vitória impediu que a redonda beijasse a rede com uma bela defesa.

O Vitória reagiu aos 27 minutos, quando Eduardo cobrou falta e Hítalo, sem marcação, cabeceou por cima do travessão. O Leão chegou ainda mais perto de abrir o placar na jogada seguinte. Alemão recebeu na área, chutou cruzado e viu Matheus Nogueira fazer ótima defesa. O arqueiro até deu rebote, mas Rodrigão não alcançou.

Depois, foi a vez do goleiro do Vitória roubar a cena. Ele deu rebote após o chute de Wallyson e viu a bola ficar livre para Henan, mas conseguiu se recuperar e salvar o chute do atacante com os pés. A boa atuação do dono das luvas rubro-negras garantiu o empate sem gols no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA

ABC 0x0 Vitória - 4ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro

ABC: Matheus Nogueira; Marcus Vinícius (Matheus Rocha), Ícaro, Richardson e Daniel Vançan; Wellington Reis, Erick Varão, Felipinho (Garré) e Fábio Lima (Lucas Douglas); Wallyson (Eron) e Henan (Gustavo França). Técnico: Fernando Marchiori.

Vitória: Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sánchez; Léo Gomes, Dionísio (João Pedro) e Eduardo; Gabriel Honório (Gabriel Santiago), Tréllez (Rodrigão) e Luidy (Hitalo). Técnico: João Burse.

Estádio: Frasqueirão, em Natal

Cartão amarelo: Luidy, Richardson, Fábio Lima e Ícaro

Público: 8.236 pagantes

Renda: R$ 282.285

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Daniel Luis Marques (trio de SP).