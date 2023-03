Novo vexame: Bahia empata com Fluminense-PI e é eliminado do Nordestão

O Bahia segue a sua sina de acumular vexames na temporada. Dessa vez, o tricolor carimbou a sua eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste ao não passar de um empate por 1x1 com o time sub-20 do Fluminense-PI, na noite desta terça-feira (14), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Esse é o segundo ano consecutivo que o Esquadrão amarga a queda na primeira fase do Nordestão. A campanha foi marcada por goleadas por 3x0 para o Fortaleza, na Fonte Nova, e 6x0, diante do Sport, na Ilha do Retiro. A fase ruim aumenta a pressão sobre o trabalho do técnico Renato Paiva e o início de gestão do Grupo City no clube baiano.

O novo tropeço tricolor contou com uma falha bisonha do goleiro Mateus Claus, que tentou sair jogando diante do Fluminense e foi desarmado na pequena área. Lucas Manga balançou as redes no início do segundo tempo. Everaldo, em cobrança de pênalti, deixou tudo igual.

Com seis pontos, o tricolor deixou a lanterna do grupo B nas mãos do Campinense, que tem cinco. Mas não alcançará mais o Náutico, último time dentro da zona de classificação, com 10 pontos.

O Bahia agora tentará evitar um novo vexame no Campeonato Baiano. Sábado, o tricolor enfrenta o Itabuna, na Fonte Nova, pelo segundo jogo da semifinal. Como perdeu a ida por 1x0, o time precisa vencer por pelo menos dois gols para ir à decisão.

Mesmo com a necessidade de vencer para continuar vivo na Copa do Nordeste, o técnico Renato Paiva optou por escalar o Bahia com o time reserva. Apenas Cicinho - único lateral direito disponível -, começou a partida. Na defesa, o volante Miqueias foi improvisado como zagueiro. Recém contratado, Arthur Sales fez a estreia.

Sem chances de classificação no Nordestão, o Fluminense colocou em campo o time sub-20, mesclado com alguns reservas. Mesmo assim, o Bahia repetiu velhos erros e criou muito pouco na primeira etapa.

Apesar de utilizar uma equipe alternativa, o tricolor manteve o seu estilo, tentando propor o jogo. Nos primeiros minutos o Esquadrão não conseguiu articular as jogadas pelo meio-campo e abusou dos lançamentos desde a defesa.

Aos poucos o time conseguiu colocar a bola no chão. Com mais posse, o Esquadrão ocupou o campo ofensivo, mas quase não incomodou o goleiro Gabriel.

Já o Fluminense aproveitou a linha alta do Bahia para apostar no contra-ataque. O time piauiense conseguiu a primeira grande chance da partida em uma descida rápida. Mateus Claus defendeu o chute de Lucas Manga.

O Flu, aliás, levou mais perigo no primeiro tempo diante de um Bahia pouco produtivo. Pelo lado direito, Cicinho e Kayky estiveram muito abaixo do esperado. Lá na frente, Arthur Sales tentou em lances individuais, mas não balançou as redes.

FALHA DE CLAUS

O fraco desempenho do Bahia não fez o técnico Renato Paiva mudar a equipe no intervalo. E não demorou muito para o que se desenhou no primeiro tempo acontecer. Com apenas quatro minutos, Mateus Claus tentou driblar na pequena área, foi desarmado e Lucas Manga mandou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Fluminense.

A derrota significava a eliminação do tricolor na primeira fase da Copa do Nordeste com uma rodada de antecedência. Por isso, Renato Paiva decidiu colocar alguns titulares em campo. Jacaré, Everaldo e Cauly entraram nas vagas de Cicinho, Mugni e Patrick Verhon.

O Bahia não apresentou um ganho de produção tão efetivo, mas conseguiu o empate. Ryan fez jogada individual e foi derrubado fora da área, mas o árbitro marcou pênalti. Everaldo cobrou e deixou tudo igual, aos 21 minutos.

Quem esperava uma pressão tricolor em busca da virada se decepcionou. O Bahia até teve mais presença ofensiva do que no início da segunda etapa, mas também deu muitos espaços para o contra-ataque do Fluminense. No fim, restou apenas lamentar o empate e a queda antes das finais do Nordestão.





FICHA TÉCNICA

Fluminense 1x1 Bahia - Copa do Nordeste (7ª rodada)

Fluminense: Gabriel Resende, Rian, Fagner, Biloca, Weverton e Lucas Manga (Gustavo Teodoro); Durkheim (Talyson), Natanael e Esmael (Muricy); Janderson e Samuel Rato (Stênio). Técnico: Totonho.

Bahia: Mateus Claus, Cicinho (Jacaré), David Duarte, Miqueias e Ryan; Diego Rosa, Yago, Mugni (Cauly) e Patrick Verhon (Everaldo); Kayky (Goulart) e Arthur Sales (Everton). Técnico: Renato Paiva.

Local: estádio Lindolfo Monteiro

Gols: Lucas Manga, aos 4 minutos, Everaldo, aos 21 do 2º tempo

Cartão amarelo: Lucas Manga, Esmael (Fluminense); Mateus Claus

Arbitragem: Denis da Silva Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva (trio de Alagoas).