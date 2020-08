Novos Baianos participam do 'Encontro' desta terça-feira (18)

Pela primeira vez após a morte de Moraes Moreira, em abril deste ano, Pepeu Gomes, Baby do Brasil e Paulinho Boca de Cantor, integrantes da banda Novos Baianos, vão se reunir em um programa de televisão. Os cantores participarão por vídeo do Encontro com Fátima Bernardes desta terça-feira (18) e vão cantar a famosa canção Preta Pretinha, além de conversar com Fátima e André Curvello.



Também por vídeo, a atriz Jeniffer Nascimento participará do programa, que vai trazer ainda as irmãs gêmeas, Eduarda e Helena, de 11 anos, que desenvolveram o projeto Pretinhas Leitoras, em que incentivam crianças a ler. Pelas redes sociais, elas debatem com os seguidores o amor à leitura, a importância da educação, do empoderamento negro e do combate à violência nas comunidades.

E, também por vídeo, a apresentadora Ana Maria Braga e Louro José vão relembrar a receita de gelado de maria mole, uma sobremesa fácil de fazer, que pode levar frutas, como manga e coco ralado em cima.



O ‘Encontro com Fátima Bernardes' tem direção geral de Alexandre Mattoso e vai ao ar logo após o ‘Bom Dia Brasil’.