Polícia acha corpo em cativeiro onde estaria família desaparecida no DF

A polícia encontrou na tarde desta quarta-feira (18) mais um corpo supostamente relacionado ao desaparecimento de oito pessoas da mesma família, no Distrito Federal. O sétimo corpo estava no local que teria sido usado como cativeiro.

A vítima encontrada ainda não foi identificada pela polícia. Entre os desaparecidos estão a cabeleireira Elizamar Silva, 39 anos, seus três filhos, Gabriel, Gabriela e Rafael; o marido, Thiago Belchior; o sogro, Marcos Antônio; a sogra, Renata; e a cunhada, Gabriela Belchior.

Cães farejadores do Corpo de Bombeiros do DF ajudaram nas buscas e o sétimo corpo relacionado ao caso foi encontrado.

Três suspeitos pelo crime estão presos. Um deles disse à polícia que os mandantes do crime são Thiago e Marcos Antônio. No entanto, a polícia afirma que essa não é a única linha de investigação e dois também podem ser vítimas do crime.

No total, seis corpos foram encontrados em dois carros carbonizados, pertencentes aos desaparecidos. No carro igual ao da cabeleireira haviam quatro corpos dentro, que seriam de Elizamar e dos gêmeos Rafael e Rafaela, de 6 anos, e Gabriel, de 7 anos. No carro do sogro de Elizamar foram encontrados dois cadáveres carbonizados, que seriam da esposa dele, Renata Juliene Belchior, 52, e a irmã dele, Gabriela Belchior de Oliveira, 25. Os corpos ainda serão oficialmente identificados.