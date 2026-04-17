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PM que matou mulher com tiro no peito em São Paulo é promovida de estagiária a soldado

Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, fez disparo que matou mulher em Cidade Tiradentes

Maysa Polcri

Publicado em 17 de abril de 2026 às 19:18

Yasmin atirou e matou Thawanna Crédito: Reprodução

A policial militar Yasmin Cursino Ferreira, de 21 anos, que matou com um tiro no peito Thawanna Salmázio, na Zona Leste de São Paulo, foi promovida de estagiária a soldado. A promoção ocorre duas semanas após a morte e foi oficializada na edição desta sexta-feira (17) do Diário Oficial do Estado.

A soldado esteve afastada das ruas e é investigada pela Corregedoria da PM e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

O caso aconteceu no início de abril, no bairro Cidade Tiradentes, e passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo e pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Soldado PM Yasmin atirou em Thawanna durante abordagem 1 de 7

Segundo registros da ocorrência e imagens captadas pela câmera corporal de outro policial presente na viatura, a soldado que efetuou o disparo não usava o equipamento individual de gravação por estar em fase inicial de atuação operacional após formação recente na corporação.

Ainda conforme as informações divulgadas após o episódio, Yasmin estava na etapa de estágio supervisionado da formação policial e havia começado o patrulhamento nas ruas havia aproximadamente três meses. Ao todo, ela tem pouco mais de um ano de PM.

PM diz que recebeu tapa no rosto

Segundo as imagens registradas pela câmera corporal de outro policial da equipe, a abordagem começou por volta das 2h58, quando a viatura entrou na Rua Edimundo Audran, em Cidade Tiradentes. Pouco depois, o retrovisor do veículo atingiu o braço de Luciano Gonçalvez dos Santos, companheiro de Thawanna.



Após o contato, o PM que dirigia aa viatura parou o carro, deu marcha à ré e fez um comentário ao homem, reclamando por ele estar andando na rua. Luciano respondeu chamando o policial de “Steve”, expressão usada por agentes como gíria interna para se referirem a colegas de corporação. O policial reagiu em tom de repreensão.

Na sequência, Thawanna interveio e disse: “Não, não, com todo o respeito, vocês que bateram em nós”. Logo depois, a soldado Yasmin Cursino Ferreira desceu da viatura e se aproximou da mulher.

Ainda nas imagens é possível ouvir Thawanna pedindo para que a policial não apontasse o dedo em sua direção. Instantes depois, o disparo foi efetuado e atingiu a vítima no peito.

Cerca de dois minutos após o tiro, por volta das 3h, uma segunda viatura chegou ao local. O policial que dirigia o primeiro carro relatou aos colegas o que havia acontecido e iniciou tentativa de prestar os primeiros socorros à vítima até a chegada da equipe de resgate, aproximadamente às 3h30.

Após o atendimento inicial, os dois policiais envolvidos deixaram o local em outra viatura. A família da vítima contesta a versão policial e afirma que não houve agressão que justificasse o uso de arma de fogo. O caso também motivou protestos de moradores da região e reacendeu o debate sobre protocolos de abordagem policial e uso de câmeras corporais.

A Secretaria da Segurança Pública informou que os policiais envolvidos foram afastados do serviço operacional enquanto as circunstâncias da morte são apuradas nas esferas administrativa e criminal.