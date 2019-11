Polícia prende dupla que matou estudante de Odontologia em Vitória da Conquista

Dois homens foram presos em flagrante neste sábado (9), por assaltar e matar o estudante de Odontologia e motorista por aplicativo Hiago Evangelista Freitas, 24 anos. Rodrigo Porto Oliveira Silva, 22 anos, o 'Playboy', e Alexandre Cruz Brito, 21, o 'Parcker' ou 'Xande', confessaram o crime e repsonderão por latrocínio e ocultação de cadáver.

De acordo com a Polícia Civil, Hiago desapareceu na noite de quarta-feira (6), pouco depois de deixar a namorada em casa para fazer corridas. Ele foi assaltado com um revólver falso e, segundo os presos relataram em depoimento, o crime foi premeditado.

Foto: Divulgação

Dois dias depois, quando a família já tinha acionado a polícia, o corpo do jovem foi encontrado parcialmente carbonizado em um distrito da zona rural de Vitória da Conquista. Já o veículo foi encontrado abandonado.

De acordo com o coordenador da 10ª Coordenadorias Regionais do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), com uma arma falsa, os criminosos anunciaram o assalto, imobilizaram Hiago e o levaram para a estrada que liga o bairro de São Sebastião à cidade de Barra do Choça, onde ele foi morto a facadas. Eles decidiram assassinar Hiago para evitar que fossem denunciados.

“Rodrigo e Alexandre relataram que após a saída de Conquista, anunciaram o assalto, utilizando um simulacro de arma de fogo. Hiago foi mobilizado e depois levado ao local onde foi morto. Atribuíram o assassinato ao receio de serem denunciados”, explicou. Os criminosos seguem à disposição da Justiça.

Segndo informações da Polícia Civil, além de latrocínio e ocultação de cadáver, um dos criminosos, Rodrigo, também responderá por associação ao tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador e posse ilegal de munição.

Na casa dele foram apreendidos objetos pessoais da vítima, como documentos, cartões bancários, chave do veículo e o celular de Hiago. Os policiais também encontraram uma arma de fogo falsa, utilizada no crime.