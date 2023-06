Por menores custos, produtores estudam Porto de Salvador como alternativa logística

Caminho da produção

Quem trabalha com commodities sabe que não existe mágica: os preços são determinados pelo mercado internacional e o único controle que os produtores têm é sobre os próprios custos. É neste contexto que representantes de produtores se reuniram nesta quinta-feira, na Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães, para tratar de alternativas logísticas. E o Terminal de Contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador) foi visto com carinho como uma possível alternativa a Santos, que hoje movimenta quase 90% da produção de algodão no Oeste. A questão é a seguinte, os produtores demandam insumos, que hoje são trazidos, em sua maioria pela Baía de Todos os Santos. Mas na hora de exportar o caminho acaba sendo o Sudeste.

Nova rota

O Tecon Salvador está contando com novo serviço regular de cabotagem – trânsito de navios entre portos do mesmo país. O serviço Expresso Amazonas está sendo disponibilizado pela Log-in Logística Intermodal e visa atender às crescentes demandas da região Nordeste e Norte, sobretudo, na conexão direta com o Polo Industrial de Manaus (PIM), um dos destinos mais importantes para as cargas baianas. Após sair do Porto de Salvador, a embarcação possui escalas em Suape (PE) e Pecém (CE), no Nordeste, antes de chegar em Manaus (AM), no Norte do País.

Crescimento robusto

A baiana Larco Petróleo veio para a Bahia Farm Show deste ano em busca de mais um crescimento robusto. Com o óleo diesel responsável por 50% de suas vendas, a distribuidora aposta na demanda das máquinas responsáveis pela produção nos campos baianos e nas operações logísticas. "O agro traz desenvolvimento, é o que move o Brasil", pondera Luiz Fernando Mendonça, gerente nacional de novos negócios da Larco. Há três meses, a empresa chegou ao Tocantins, consolidando a presença na área agrícola do Matopiba. Segundo Mendonça, o balanco dos três primeiros dias de feira é "bastante positivo", com visitas de 150 clientes ou interessados em negociar com a empresa. "Esperamos crescer 30% até o final deste ano", diz.

Bandeira

Outra aposta da Larco Petróleo no Oeste da Bahia se dá em relação à ampliação no número de postos bandeirados. Atualmente 22 do total de 100 postos da bandeira Larco na Bahia estão no Oeste. A meta é chegar ao fim de 2023 com 50 unidades na região. O embandeiramento é uma aposta de mercado da distribuidora, explica Luiz Fernando Mendonça. "Os revendedores estão buscando uma relação de mais proximidade", diz.

Olho no campo

Com um investimento de R$ 8,5 milhões, a baiana Petrobahia inaugurou uma unidade de distribuição no distrito industrial de Balsas, um dos maiores produtores de soja do Maranhão, e já anunciou a construção de uma unidade em Querência, município matogrossense que se destaca na produção de grãos. No Mato Grosso, a expectativa é de investir R$ 20 milhões na nova unidade. Thiago Andrade, presidente da companhia, lembra que a empresa está presente em Luís Eduardo Magalhães há 17 anos, quando instalou a primeira base de armazenamento e distribuição do município. "A atividade está intimamente ligada ao nosso segmento de atuação para o funcionamento e escoamento da produção", afirma.

Bons negócios

O caminhão extrapesado Meteor, capaz de transportar até 74 toneladas, em composição de nove eixos, é a aposta principal da Bravo Caminhões e Ônibus na Bahia Farm Show. De acordo com o diretor comercial da empresa, Marcelo Cruz, o veículo possui forte aplicação no mercado do agronegócio e deverá responder por até 60% das vendas da Bravo neste período. “Nosso objetivo é crescer em 20% o número de negócios fechados frente ao ano passado, atingindo a comercialização de 110 veículos”, pontua. A Bravo Caminhões trouxe sete veículos.