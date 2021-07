Pós para profissionais de nível técnico e superior oferece atualização junto às novas demandas do mercado

A chegada da pandemia provocou uma revolução em diferentes setores da economia. A partir das novas demandas criadas pelo mercado, empresas têm buscado profissionais com habilidades alinhadas ao que há de mais novo. Foi pensando neste cenário, que o técnico em mecatrônica Edilson Cardoso se matriculou no curso de Especialização Técnica em Robótica oferecido pelo SENAI BAHIA. “Como eu tenho uma preocupação em estar sempre me atualizando, quando a oportunidade para o curso surgiu, aproveitei, pois vi que ele foi criado para atender a uma demanda atual da indústria”, explica. “Com essas habilidades, tenho certeza de que diversas portas vão se abrir no mercado”, completa Edilson.

Pensado em capacitar profissionais em um curto espaço de tempo e prepará-los para os novos desafios da Indústria, os cursos pós-técnicos do SENAI BAHIA começaram a ser ofertados no segundo semestre do ano passado e têm conquistado cada vez mais adesões. “Trata-se de um formato análogo ao da pós-graduação, porém destinado às pessoas que tiveram formação técnica”, explica a gerente da Escola Técnica do SENAI CIMATEC, Tatiana Ferraz.

““O mercado industrial está passando por uma aceleração na digitalização dos seus processos com a chegada da indústria 4.0 e a adequação à produção sustentável. Com um pós-técnico, o profissional se atualiza e estará certificado em um período entre 10 e 11 meses”_ Tatiana Ferraz, gerente da Escola Técnica do SENAI CIMATEC

Ao total, o SENAI BAHIA disponibiliza 280 vagas em sete opções de curso: Construção de Modelos Digitais (BIM), Gestão Integrada de QSMS e Responsabilidade Social, Indústria Avançada, Planejamento de Manutenção Industrial, Projetos Industriais, Robótica Industrial e Sistemas Fotovoltaicos. Cada especialização disponibiliza 40 vagas.

Oportunidades

Atuando no mercado com sua empresa focada no ramo de energia elétrica, Ataanderson Barbosa já tinha formação em nível técnico no SENAI e graduação em Engenharia Elétrica. Ele viu a oportunidade de retornar para a sala de aula, investindo em um curso pós-técnico em Sistemas Fotovoltaicos. Com o crescimento da busca por tecnologias de captação solar, ele conseguiu resultados expressivos antes mesmo do fim das aulas.

“A demanda da minha empresa dobrou e tudo isso graças aos conceitos que estava aprendendo ao longo do curso e aplicando de imediato na rotina de trabalho. Além disso, o nome SENAI agrega um grande valor às nossas qualificações pois a Indústria reconhece a credibilidade da instituição, então as portas se abrem mais facilmente”, aponta.

Os cursos são presenciais, no entanto, em função da pandemia da COVID-19, as aulas serão ministradas, parcialmente, de forma remota, por meio da Plataforma MEU SENAI. Desde que autorizado pelos governos estadual e municipal, as aulas poderão ser realizadas presencialmente na Unidade SENAI CIMATEC, sendo respeitados os dias e horários das aulas e o protocolo com critérios de saúde e segurança estabelecidos pelo SENAI BAHIA, priorizando-se a realização presencial das aulas práticas dos cursos. As matrículas podem ser realizadas pelo site www.postecnicosenaiba.com.br até o dia 1º agosto de 2021. Início das aulas está previsto para os dias 30 de agosto (segunda-feira) ou 02 de setembro (quinta-feira), a depender do curso.



