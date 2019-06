Produção baiana de leite cresce e atinge melhor resultado desde 1997

A aquisição de leite cru na Bahia foi de 115,2 milhões de litros no 1º trimestre de 2019, 0,5% maior que a do 4º trimestre de 2018 (114,6 milhões de litros) e 2,1% superior à do 1º trimestre do ano passado (112,8 milhões de litros).

Foi, assim, o segundo melhor resultado para a produção baiana de leite desde 1997, quando se iniciou a série histórica da Pesquisa Trimestral do Leite, do IBGE. A aquisição nos três primeiros meses do ano ficou menor apenas que a registrada no 1º trimestre de 2011 (118,7 milhões de litros).

No 1º trimestre de 2019, a aquisição nacional de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal) foi de 6,20 bilhões de litros. Houve aumento de 3,0% em relação ao 1° trimestre de 2018 e queda de 7,5% em comparação ao trimestre imediatamente anterior. Foi a maior captação para um primeiro trimestre desde 1997.

A Bahia respondeu, no 1º trimestre de 2019, por 1,9% de todo o leite adquirido no país. Minas Gerais segue liderando amplamente a aquisição de leite, com 25,3% do total.

Nos três primeiros meses de 2019, o abate de suínos na Bahia chegou a 31.067 animais e foi o único que mostrou algum resultado positivo no estado.

Apesar de ter recuado 17,2% frente ao 4º trimestre de 2018 (quando haviam sido abatidos 37,5 mil suínos), ficou 1,4% acima do registrado no 1º trimestre de 2018 (30,6 mil cabeças). Representou, assim, o segundo melhor primeiro trimestre para a atividade na série histórica do IBGE (desde 1997), abaixo apenas do abate no 1º trimestre de 2016 (que havia sido de 31,3 mil cabeças).

No 1º trimestre de 2019, foram abatidas 11,31 milhões de cabeças de suínos em todo o Brasil, representando aumentos de 5,5% em relação ao mesmo período de 2018 e de 1,1% na comparação com o 4° trimestre de 2018. Foi o melhor primeiro trimestre do abate nacional de suínos da série histórica.

Santa Catarina segue liderando o abate de suínos, com 26,6% da produção nacional. A Bahia responde por apenas 0,3%.

No 1º trimestre de 2019, foram abatidos cerca de 28 milhões de frangos na Bahia, o que representou uma queda de 2,9% em relação ao 4º trimestre do ano passado (quando haviam sido abatidas 28,9 milhões de aves). Também houve recuo de 3,0% frente ao 1º trimestre de 2018, quando o abate de frangos no estado havia atingido seu recorde, de 28.899.011 de aves abatidas.

Em todo o país, no 1º trimestre de 2019, foram abatidas 1,45 bilhão de cabeças de frangos. Houve queda de 2,0% em relação ao mesmo período de 2018 e aumento de 2,3% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

O Paraná continua liderando o abate de frangos, com 32,3% da produção nacional no 1º trimestre do ano. A Bahia respondeu por 1,9% dos frangos abatidos no país nesse período.

O abate de bovinos também teve resultados negativos na Bahia, no início deste ano. No 1º trimestre foram abatidas 277.606 cabeças de bovino no estado, uma queda de 7,5% em relação ao 4º trimestre de 2018 (quando 300.232 cabeças haviam sido abatidas), e 3,2% menos que o abatido no 1º trimestre de 2018 (286.846 cabeças abatidas).

No 1º trimestre de 2019, em todo o país, foram abatidas 7,89 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária. Essa quantidade foi 1,6% superior à do 1° trimestre de 2018 e 3,6% inferior à registrada no trimestre imediatamente anterior.

A Bahia representa 3,5% do abate bovino nacional. Mato Grosso continua liderando, com 17,1% de participação no 1º trimestre do ano.

No 1º trimestre, a produção baiana de ovos de galinha foi de 11 milhões de dúzias, representando queda de 6,7% em relação ao 1º trimestre de 2018 (11,8 milhões de dúzias) e recuo de 2,1% em relação ao último trimestre do ano passado (11,3 milhões de dúzias).

Em todo o país, a produção de ovos de galinha foi de 912,64 milhões de dúzias de ovos de galinha no 1º trimestre de 2019. Isso correspondeu a um aumento de 6,0% em relação ao 1º trimestre de 2018 e a uma queda de 3,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior. Foi a maior produção em um 1º trimestre desde 1997.

São Paulo segue como maior produtor de ovos do país, 27,9% da produção nacional no 1º trimestre de 2019. A Bahia representa 1,2% da produção nacional.