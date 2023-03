Profissionais da educação fazem paralisação nacional na quarta (22)

Nesta quarta-feira (22) trabalhadores e trabalhadoras em Educação de todo o país promoverão uma paralisação geral, acompanhada de manifestações nas capitais e municípios do Brasil.

A mobilização, organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), com apoio de entidades como a APLB-Sindicato, pede a revogação do Novo Ensino Médio, o pagamento do piso salarial do Magistério, a valorização dos profissionais da Educação e mais investimentos no setor.

Em Salvador, a manifestação será na Praça da Piedade, às 9h.

Enquanto promove mobilizações em todo o país, a CNTE também tem dialogado com o Ministério da Educação e parlamentares para cobrar a defesa da valorização do piso e da carreira de todos os profissionais das escolas.

"Em fevereiro, a confederação realizou um encontro com deputados de sete estados para tratar da importância da defesa do ensino público e de qualidade no país. No mesmo mês, levou a pauta para ser discutida com o Ministério da Educação (MEC) e buscar soluções para a aplicação de políticas de valorização dos profissionais da educação", informou em nota.